Депутат Рады прокомментировал первое заражение коронавирусом на Украине

Бойко подчеркнул, что необходимо объективно оценить риски.

«Для того чтобы в стране не было паники из-за возможной эпидемии, нужны конкретные действия, а не неизвестно на чем основанные заявления чиновников, что у нас все хорошо. Главное — четко понять, существует ли угроза для украинцев», — объяснил депутат.

Кроме того, он заявил, что информация о наличии в больницах тестов на коронавирус не соответствует действительности. По словам Бойко, врачи «не знают о наличии тестов на коронавирус в стране».

«Если скрывать реальную ситуацию с коронавирусом — сознательная позиция правительства, то это может обернуться большой трагедией для страны», — заявил политик.

Бойко также указал, что необходимо внести изменения в бюджет страны, увеличив финансирование медицины, и поднять зарплаты медикам.