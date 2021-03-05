Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду

Депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду. По его мнению, команда президента Украины Владимира Зеленского саботировала и провалила вакцинацию украинцев от коронавируса, что привело к началу третьей волны эпидемии в стране.

Об этом представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) написал на своей странице в Facebook.

По словам Кивы, в этих условиях новый локдаун и ограничения, которые готовит правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля, «окончательно убьют» малый и средний бизнес.

«Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал украинский депутат.

Накануне Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Он отметил, что каждый день растет количество заразившихся. Правительство не исключает, что в стране могут ввести жесткий карантин, если эпидемическая ситуация ухудшится.

В последнее время на Украине стали фиксировать больше тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, отметила ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.