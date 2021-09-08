Депутат Рады призвал главкома ВСУ сесть в танк и поехать на Красную площадь

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сесть в танк и поехать в Москву, если ему этого так действительно хочется, как он заявляет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главком украинской армии ранее рассказал, что хотел бы покататься на танке по российской столице. Залужный говорил, что проехался бы Красной площади и Арбату.

В Раде предложили главкому ВСУ перейти от слов к делу, если он действительно так одержим своими танковыми фантазиями. Шуфрич отметил, что в распоряжении Залужного есть не один танк, и на любом из них он может отправляться в Москву, если ему нужно.

«Если есть смелость, то делай, если нет — то молчи», — обратился депутат к главкому ВСУ.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий в нижней палате Севастополь, ранее расценил заявления Залужного как ахинею. Белик предположил, что в Киеве соревнуются между собой в заявлениях о всякой ерунде, припомнив, как предшественник Залужного обещал устроить парад в Севастополе.