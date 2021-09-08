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    08 сентября 2021, 16:57

    Депутат Рады призвал главкома ВСУ сесть в танк и поехать на Красную площадь

    Александр Блинов

    Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сесть в танк и поехать в Москву, если ему этого так действительно хочется, как он заявляет. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Депутат Рады призвал главкома ВСУ сесть в танк и поехать на Красную площадь

    Главком украинской армии ранее рассказал, что хотел бы покататься на танке по российской столице. Залужный говорил, что проехался бы Красной площади и Арбату.

    В Раде предложили главкому ВСУ перейти от слов к делу, если он действительно так одержим своими танковыми фантазиями. Шуфрич отметил, что в распоряжении Залужного есть не один танк, и на любом из них он может отправляться в Москву, если ему нужно.

    «Если есть смелость, то делай, если нет — то молчи», — обратился депутат к главкому ВСУ.

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий в нижней палате Севастополь, ранее расценил заявления Залужного как ахинею. Белик предположил, что в Киеве соревнуются между собой в заявлениях о всякой ерунде, припомнив, как предшественник Залужного обещал устроить парад в Севастополе.