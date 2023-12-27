Мир 27 декабря 2023, 04:13 Депутат Рады признал, что Украина идет по ложному пути Депутат Рады Шевченко: Украина пошла по ложному пути вступления в ЕС и НАТО РИА «Новости»

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Киевские власти ошибочно считают вступление Украины в Евросоюз и НАТО правильным решением. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.

«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь… Кравчук покойный сказал когда-то: „Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой“», — заявил депутат.

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Шевченко добавил, что многие генералы ВСУ также выступают против присоединения к НАТО. Они считают, что так Украина окончательно потеряет субъектность.

Польский политолог спрогнозировал потерю Украиной выхода к Черному морю. ВСУ не получают достаточного вооружения, в стране заканчиваются деньги, а помощь от Запада стремительно иссякает, отметил специалист. Также политолог не исключил бунт в рядах ВСУ.