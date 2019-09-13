Депутат Рады пришел на заседание в футболке с матерной цитатой Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Дубинский надел на выступление в парламенте футболку с цитатой Петра Порошенко. Всех тут же возмутил внешний вид депутата, ведь цитата матерная.

Дубинский из партии «Слуга народа» пришел в неоднозначной футболке на заседание Верховной рады 12 сентября. На нем были джинсы, кроссовки и футболка с цитатой бывшего президента: «Каких тебе еще *** реформ не хватает?» Об этом сообщила «Україна Нова».

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Эта фраза стала крылатой после того, как Дубинский в феврале 2018-го опубликовал запись разговора Порошенко и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам Тимура Хромаева. Тот перед этим написал в соцсетях пост с критикой реформ в банковском секторе. На эту критику Порошенко ответил фразой с футболки.

Тогда же Дубинский начал продавать в магазине футболки с этим принтом. Модель называется «Реформы». Стоит 932 рубля.

Дубинский не единственный, кто отличился своим внешним видом 12 сентября. Его коллега по партии Алексей Жмеренецкий ходил по Верховной раде в одних носках. Пользователи соцсетей принт оценили.