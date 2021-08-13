Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин рассказал, как можно остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». В эфире телеканала NewsOne он заявил, что знает единственный реальный способ это сделать.

По его словам, остановка строительства и запуска возможна только тогда, когда США и Германия очень сильно рассорятся. Он предположил, как нужно вести себя в этой ситуации Вашингтону.

«То есть нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем», — рассказал Волошин.

Парламентарий продолжил возможное развитие таких решений. Он сказал, что завтра США не понравится, что сделали в других странах, например, во Франции. «Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — пояснил политик.

Вашингтон действительно четыре раза вводил санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Против него также выступают Украина и Польша, которые считают проект геополитическим. Тем временем, газопровод достроен уже на 99%.