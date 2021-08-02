Депутат Рады предупредил о зависимости Украины от российского электричества

На Украине начался системный энергетический кризис. Страна в будущем будет зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Таким прогнозом в эфире телеканала «Наш» поделился член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — заявил депутат.

Он отметил, что запасы угля у тепловых электростанций на Украине составляют примерно 800 тысяч тонн, а реальная потребность в топливе — три миллиона тонн. По словам Волынца, так произошло якобы из-за снятия запрета на импорт российской электроэнергии в 2019 году. После этого, уточнил парламентарий, перестали работать шахты. Одной из причин кризиса от также назвал действия спекулянтов.

В марте украинский президент Владимир Зеленский поддержал предложение депутата Рады от фракции «Европейская солидарность» Михаила Бондаря отказаться от российского электричества. По его словам, Украина легко обойдется без электроэнергии из РФ.