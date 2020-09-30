Депутат Рады предсказал Украине катаклизмы и «мегасдвиги»

Украинские власти заводят страну в экономический тупик. Не исключено, что государство скоро накроет катаклизмом. Из-за него произойдут «мегасдвиги», считают в Раде.

Депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович спрогнозировал в эфире телеканала «112» вероятное для Украины ближайшее будущее.

Парламентарий подчеркнул, что из-за нынешней власти государство скоро окажется в экономическом тупике.

«Тот экономический тупик <…> приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», — сказал Рабинович.

По его мнению, если текущая политика не сменит вектор, то в стране состоятся новые парламентские и президентские выборы. Украину Рабинович назвал страной «с непредсказуемым прошлым и будущим».

«Что здесь будет через две недели, неизвестно», — заметил депутат.

Президента Украины Владимира Зеленского ранее он же назвал хуже «отмороженного Порошенко». Коллеги Рабиновича по нижней палате парламента считают, что команда бывшего главы государства готовится свергнуть нынешнего лидера.