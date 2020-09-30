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    30 сентября 2020, 07:18

    Депутат Рады предсказал Украине катаклизмы и «мегасдвиги»

    Александра Ломейко

    Украинские власти заводят страну в экономический тупик. Не исключено, что государство скоро накроет катаклизмом. Из-за него произойдут «мегасдвиги», считают в Раде.
    Депутат Рады предсказал Украине катаклизмы и «мегасдвиги»

    Депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович спрогнозировал в эфире телеканала «112» вероятное для Украины ближайшее будущее.

    Парламентарий подчеркнул, что из-за нынешней власти государство скоро окажется в экономическом тупике.

    «Тот экономический тупик <…> приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», — сказал Рабинович.

    По его мнению, если текущая политика не сменит вектор, то в стране состоятся новые парламентские и президентские выборы. Украину Рабинович назвал страной «с непредсказуемым прошлым и будущим».

    «Что здесь будет через две недели, неизвестно», — заметил депутат.

    Президента Украины Владимира Зеленского ранее он же назвал хуже «отмороженного Порошенко». Коллеги Рабиновича по нижней палате парламента считают, что команда бывшего главы государства готовится свергнуть нынешнего лидера.

    Новости SMI.FM