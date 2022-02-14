Депутат Рады предсказал скорый конец президентства Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил президента страны Владимира Зеленского в слабости и трусости. Такое заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале. Кива объяснил, что он обращается к главе государства в связи с тем, что его могут в ближайшее время арестовать

Украинский парламентарий отметил, что в настоящее время активно распространяется информация о том, что его могут посадить по статье о госизмене. Ранее против него возбудили уголовное дело. Причиной стало поздравление, которое Кива направил президенту РФ Владимиру Путину в день его рождения — в нем нашли признаки сепаратизма.

«Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически», — написал Кива.

Кива напомнил, что во время президентства Зеленского в стране стали закрывать оппозиционные СМИ и поддерживать власть националистов, борющихся против русского языка, а также системно уничтожать всех, кто заявляет о «преступлениях Киева».

«Всем рот не закроешь, не долго тебе осталось», — резюмировал парламентарий.

Ранее Кива поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Он назвал его сильным лидером и пожелал здоровья. Это видеообращение всколыхнуло украинское общество. В результате против Кивы завели дело о госизмене, в доме политика провели обыск.

В конце января Кива уличил Запад в желании устроить войну с Россией.