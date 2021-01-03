Депутат Рады предсказал рост смертности украинцев из-за отказа от «Спутника V»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предрек рост смертности украинцев от коронавирусной инфекции из-за отказа от российской вакцины. Он резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать «Спутник V».

Об этом Кива написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что Виктор Ляшко и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в начале 2020 года хорошо заработали на продаже масок за границу. При этом они «оголили» страну перед приходом болезни.

«Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны это сделать будет намного сложней!» — отметил депутат.

Кива уверен, что такие действия приведут к тяжелым последствиям для здравоохранения Украины. Жители страны будут «задыхаться и сдыхать», пока Радуцкий и Ляшко «не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство».

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко подчеркнул, что в стране нельзя использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний.