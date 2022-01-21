Депутат Рады предсказал реакцию Зеленского на войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский покинет страну в случае войны с Россией. Таким мнением поделился депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

«Давайте допустим гипотетически, что война! <…> Знаю точно, что *** (люди — прим. ред.) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сам не станет брать оружие в руки. Депутат заявил, что больше не хочет быть инструментом в руках аферистов из власти, которые разворовывают собственную страну.

«Скажите, сколько из моих подписчиков готовы взять в руки оружие и отдать свою жизнь? У меня тогда вопрос — а за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине?» — задался вопросом Кива.

Депутат отметил, что на Украине уже давно нет независимости, а народ превратили в нищий и бесправный скот.