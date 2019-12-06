Депутат Рады предрек уничтожение Украины и назвал причины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек Украине уничтожение. По его мнению, к этому может привести конфликт на юго-востоке страны и продажа земли.

«Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину. Мы должны поддержать Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время дать не распродать украинскую землю ставленникам Сороса», — сказал Рабинович, его цитирует пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По мнению Рабиновича, Украину втянули в войну в Донбассе, а теперь хотят подвести к продаже земли. Депутат считает, что все это задумала «бригада Сороса», которая находится сейчас у власти. Им, заявил Рабинович, удалось поставить премьер-министра и около десяти крупнейших руководителей.

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предполагает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. Согласно документу, украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство смогут покупать землю. Также собственниками смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат землю по наследству, но им нужно будет продать участок в течение года.