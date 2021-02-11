Депутат Рады предрек Украине судьбу подопытных кроликов без российской вакцины

Украину без российской вакцины от коронавируса может ждать судьба подопытных кроликов. Таким мнением поделился депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его мнению, отказ от российской прививки приведет к тому, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.

«Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Кива считает, что в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса власти руководствуются не стремлением спасти нацию, а «внешними указаниями».

Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что «украинцы не кролики» и на них нельзя экспериментировать. Он также отметил, что Украина не нуждается в российской вакцине, потому что в этом месяце получит 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax. Российский сенатор Алексей Пушков назвал высказывание Зеленского «смехотворными».