Мир 12 декабря 2023, 03:39 Депутат Рады предрек разрушение моста в Киеве вслед за подтоплением метро Депутат Рады Кучеренко: после затопления метро следующим рухнет мост Патона Freepik

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Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в социальных сетях иронично прокомментировал объяснение властей Киева по инфраструктурным проблемам города после подтопления в метро. Парламентарий предупредил, что следующим будет мост Патона в Киеве.

«Послушал одну молодую „экспертшу“ по мостам и метро от КГГА (Киевской горадминистрации — прим. ред.). Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным — прим. ред.) заводом „Энергия“ виноваты те, кто их построил!» — написал Кучеренко.

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Депутат едко заметил, что от метро и ТЭЦ «одна головная боль» и добавил, что следующим будет мост Патона.

В киевском метро остановили движение поездов и закрыли шесть станций метро из-за разгерметизации тоннеля. Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести у грунтового массива и нагрузки появился риск потери устойчивости самих тоннелей.