  • Депутат Рады предрек поражение Украины в «газовой войне» с Россией

    29 октября 2019, 07:23

    Андрей Иванов

    Киеву не стоит доводить ситуацию с транзитом российского газа до крайности. Если начнется «газовая война», то Украина обязательно потерпит фиаско из-за «хитрости Москвы». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».
    Депутат Рады предрек поражение Украины в «газовой войне» с Россией

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    Парламентарий заявил, что Россия однозначно не будет «никому ничего дарить». Если стороны не смогут договориться о продлении договора по транзиту газа, то Европа обвинит в этом Украину.

    «И я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет», — отметил Волошин.

    Он также подчеркнул, что готов поаплодировать «хитрости Москвы». По его словам, российская сторона ведет себя в решении вопроса транзита газа в Европу через Украину «гиперконструктивно по всем направлениям».

    Срок действия российско-украинского договора на поставку газа истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Еврокомиссией по вопросу продления сроков транзита «голубого топлива» пока ни к чему не привели.