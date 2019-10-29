Депутат Рады предрек поражение Украины в «газовой войне» с Россией

Поставки газа через Украину решатся через суд Подробнее

Парламентарий заявил, что Россия однозначно не будет «никому ничего дарить». Если стороны не смогут договориться о продлении договора по транзиту газа, то Европа обвинит в этом Украину.

«И я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет», — отметил Волошин.

Он также подчеркнул, что готов поаплодировать «хитрости Москвы». По его словам, российская сторона ведет себя в решении вопроса транзита газа в Европу через Украину «гиперконструктивно по всем направлениям».

Срок действия российско-украинского договора на поставку газа истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Еврокомиссией по вопросу продления сроков транзита «голубого топлива» пока ни к чему не привели.