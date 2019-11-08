Депутат Рады предложил временно «заморозить» конфликт в Донбассе

ДНР и Украина назвали дату разведения сил в Петровском Подробнее

По мнению парламентария, конфликт на востоке Украины можно решить путем его временного замораживания. Рахманин заметил, что это сценарий, который обсуждается время от времени, но о нем не говорят либо из-за страха, либо из-за стыда.

Депутат пришел к выводу, что раз у Киева нет возможности разрешить затянувшийся кризис ни дипломатическим, ни военным путем, то ему следует «остановиться» и собраться с мыслями, дабы вернуть людей.

«Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — отметил депутат.