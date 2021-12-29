Депутат Рады предложил создать союзное государство России и Украины

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Россия и Украина должны составлять единое союзное государством. Такую идею он озвучил в программе на телеканале «Россия 1».

Чиновник сказал, что Россия может претендовать на территорию, которая составляет современную Украину.

«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе», — объяснил Кива.

Он заявил, что близкие народы должны объединиться, чтобы противостоять Западу. Кива также очень высоко оценил решения российских властей относительно ситуации на Украине. Он подчеркнул, что они заслуживают уважения.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина за столом переговоров в нормандском формате. Он обосновал свое желание тем, что у российского президента всегда получается договориться. Если он уже находится за столом переговоров, то ему обязательно нужно будет прийти к какому-либо решению.