Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку ради коммунальных платежей. И быстро взял слова назад

Чиновники продолжают поражать народ своими высказываниями, в этот раз — на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Во время эфира ток-шоу «Голос народа» пенсионерка спросила Брагара, как прожить на пенсию в 80 долларов целый месяц. Политик ответил, что сделать это трудно — однако никто не знает, какое еще имущество есть у автора вопроса.

«Если собака во дворе, элитной породы, — то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить», — заявил он.

Такой совет предсказуемо возмутил народ — чиновнику пришлось оперативно оправдываться. Свой ответ депутат объяснил тем, что недавно пришел в политику, и еще «не научился отвечать на чувствительные вопросы». Он извинился перед всеми, кого могли задеть его слова и призвал пользоваться субсидией лишь тех, кому она действительно нужна. Правда, не совсем понятно, как именно это связано с вопросом пенсионерки.

Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни Евгений Брагар.

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что партия не одобряет таких высказываний от своих членов. Она подчеркнула, что «это не является и не может быть позицией» фракции.