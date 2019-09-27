Депутат Рады предложил отнять у некоторых украинцев субсидии на оплату ЖКХ

«Люди, которые могут спокойно оплачивать тарифы, не должны получать субсидии. Сегодня они почему-то получают выплаты», — произнес Герус.

Аналитик объяснил, почему «Нафтогаз» не пойдет на обнуление претензий по газовым спорам Подробнее

Он подчеркнул, что настало время для изменения ситуации. Депутат отметил: полностью ликвидировать систему субсидий на оплату ЖКХ не стоит.

Согласно государственному бюджету Украины, с 1 января 2019 года минимальная оплата за ЖКХ составляет 114 долларов. Депутат «Батькивщины» Юрий Одарченко ранее заявлял, что жители страны из-за постоянного роста тарифов, цен на продукты и налогов даже не ощутят повышения МРОТ на 12% и прожиточного минимума.

С ноября прошлого года цена на газ для населения Украины составляет примерно 300 долларов за каждую тысячу кубических метров. Это на 23,5% больше, чем раньше. Естественно, увеличение стоимости топлива не могло не сказаться на коммунальных услугах. Кроме того, когда Международный валютный фонд предоставлял очередной кредитный транш, он выдвинул главное требование — повысить цену на газ для украинцев.