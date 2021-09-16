Депутат Рады предложил ограничить избирательные права украинцев с паспортами России

Владеющим российскими паспортами украинцам нужно запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов и избирателей. С таким заявлением в эфире телеканала «Апостроф TV» выступил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который находится на рассмотрении парламента, такая норма уже есть.

«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», — сказал Дунда.

Депутат напомнил, что в мировой практике подобный случай уже был. Латвия после выхода из состава Советского Союза ввела закон, поразивший в избирательных правах членов Коммунистической партии. Им запретили баллотироваться на выборах.

Дунда заявил, что в те годы на стороны властей Латвии встал Европейский суд. В вердикте говорилось, что решение приняли на основе исторического контекста.

По оценке депутата, на сегодняшний день на Украине насчитывается около четырех миллионов жителей, обладающих двойным гражданством. Из них около половины имеют российские паспорта.

Конституция Украины не признает двойного гражданства жителей страны. Совет национальной безопасности поручил правительству разработать закон, который начнет регулировать этот вопрос. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что украинцы смогут получать второе гражданство стран Евросоюза, но не России.

В 2019 году начала действовать упрощенная процедура по получению российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил, что это предложение носит исключительно гуманитарный характер, чтобы защитить гражданские права жителей Донбасса.

Ухудшение отношений между Россией и Украиной началось в 2014 году. Официальный Киев обвинил Москву во вмешательстве в свои внутренние дела. Верховная рада приняла документ, где Россию назвали «страной-агрессором». Москва неоднократно говорила, что не имеет отношения к кризису на территории соседней страны, но заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.