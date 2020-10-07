Депутат Рады: правительство Украины вредит стране
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что нынешнее правительство Украины приведет страну к краху. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По его мнению, нужно срочно сменить нынешнюю власть. Только это может спасти страну, уверен депутат.
«Речь идет о выживаемости страны», — пояснил Рабинович.
Ранее украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что выборы в стране сродни свадьбе и супружеской измене. Избирателю здесь, как и неуверенному в честности невесты жениху, важно выбрать ту власть, которая не обманет.