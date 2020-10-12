Депутат Рады пожаловался на отмену выборов на востоке Украины

Отмену местных выборов на востоке Украины жестко раскритиковали некоторые депутаты Рады. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что ему за такое решение «стыдно и горько».

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

При Петре Порошенко жители Луганской и Донецкой областей имели право голосовать на президентских и парламентских выборах. Однако эти регионы и Донбасс не будут участвовать в местных выборах, назначенных Зеленским на 25 октября. Эти территории все еще подчиняются военно-гражданским администрациям.

Ранее Владимиру Зеленскому запретили использовать русский язык на официальных мероприятиях. Это постановление Верховного суда Украины. Сам президент часто переходил на русский, например, в общении с журналистами. А еще признался, что использует свой смартфон на русском, а не на украинском.