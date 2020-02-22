Депутат Рады потребовал от Зеленского извинений за ситуацию под Полтавой

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины должен извиниться за акцию протеста против размещения эвакуированных из Китая украинцев.

Свое мнение депутат высказал в эфире телеканала NewsOne. Он выразил недовольство, что правительство Украины не взяло на себя ответственность за происходящее.

В пятницу Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что заказчиков и организаторов протеста против размещения вернувшихся граждан Украины и иностранцев в Полтавской области ожидает наказание.

«Ни слова о том, что ответственность за все это должны понести министр здравоохранения, кабмин и его глава, глава СБУ, который „проспал эту ситуацию“, министр внутренних дел. И сам президент должен был извиниться за то, что он допустил это все», — возмутился Кузьмин.

Украина вывезла 48 сограждан и 27 иностранцев из Уханя, где бушует коронавирус. Людей хотели разместить на карантин в пансионате под Полтавой, но автобусы с эвакуированными забросали камнями.