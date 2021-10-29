Депутат Рады попал под статью о госизмене после поздравления Путина с днем рождения

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и попал под уголовку — против него завели дело о госизмене. Об этом сообщил сайт партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко.

«В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье <…> „Государственная измена“», — говорится в сообщении партии.

Заявление в СБУ и прокуратуру на депутата-оппозиционера подал председатель исполкома партии «УДАР» Артур Палатный, который ранее призвал парламент лишить Киву депутатского мандата, а СНБО — наложить на народного избранника санкции.

Ранее Кива опубликовал видео, на котором он поздравил Путина с днем рождения, назвал российского президента сильным лидером, пожелал ему здоровья и вспомнил слова магистра Йоды из «Звездных войн» — он сказал: «Да пребудет с вами сила». Этот ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей с Украины.