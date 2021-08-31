Депутат Рады Папиев заявил о дискриминации граждан Украины по языковому признаку

Украинский закон о среднем образовании является антиконституционным, ведь он нарушает несколько статей украинской конституции, а также дискриминирует людей по языковому признаку. Такое заявление сделал депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Михаил Папиев.

По его словам, он отстоял право учеников Черновицкой общеобразовательной школы I–III ступеней № 4 Черновицкого городского совета изучать русский язык как второй иностранный, сообщило РИА «Новости».

В заявлении партии говорится, что Папиев акцентировал внимание на законе «О полном общем среднем образовании». По его словам, документ является антиконституционным, ведь нарушает ряд статей конституции Украины и дискриминирует граждан по языковому признаку.

Он напомнил, что Черновицкая область мультикультурная, там всегда люди относились друг к другу с уважением.

«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ отстаивает и будет отстаивать права украинских граждан и добиваться кардинального пересмотра политики в сфере образования и культуры с учетом рекомендаций Венецианской комиссии касательно обеспечения прав национальных меньшинств», — подчеркнул Папиев.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае 2019 года подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает употребление украинского языка почти во всех сферах жизни.