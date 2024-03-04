Мир 04 марта 2024, 12:02 Депутат Рады озвучила солдатам ВСУ два способа вернуться домой Депутат Рады Бобровская: бойцы ВСУ вернутся только из-за ранений или смерти РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ сейчас имеют только две возможности уйти с передовой: умереть или получить ранение. Об этом газете Washington Post заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Она указала на тяжелое положение в ВСУ и обратила внимание на то, что бойцы сейчас не имеют возможности вернуться домой. В издании отметили, что депутат Рады поддержала поправки к закону о мобилизации, обеспечивающие ротацию военных, которые долгое время пробыли на передовой.

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«Единственный способ вернуться [с передовой на данный момент] — быть раненым или убитым», — обратила внимание Бобровская.

Он также призвала правительство «начать взрослый разговор с обществом» и подсчитать, какими ресурсами обладает Украина для продолжения конфликта.

Ранее киевляне устроили акцию протеста возле одного из военкоматов. Местные жители призвали руководство страны провести ротацию военных, которые уже долгое время находятся в зоне боевых действий.