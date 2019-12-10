Депутат Рады отметил, что оппозиции удалось повлиять на Зеленского

«Не мог быть уверенным»: политолог оценил поведение Зеленского на «нормандском» саммите Подробнее

По словам Арьева, Зеленский прислушался к требованиям, которые высказывала оппозиция на митингах перед встречей в Париже.

«Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял», — написал депутат.

Арьев отметил также, что президент не затронул в своем выступлении «большинство красных линий», а текст выступления «будто бы Порошенко написал».

Политик подчеркнул, что важными остаются вопросы формата реализации «формулы Штайнмайера» и предложений Зеленского к проекту закона об особом статусе Донбасса.

«Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти», — заключил Арьев.