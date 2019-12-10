  • Депутат Рады отметил, что оппозиции удалось повлиять на Зеленского

    10 декабря 2019, 13:46

    Ирина Нагайникова

    Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал в своем Facebook выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщило РИА ФАН.

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    По словам Арьева, Зеленский прислушался к требованиям, которые высказывала оппозиция на митингах перед встречей в Париже.

    «Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял», — написал депутат.

    Арьев отметил также, что президент не затронул в своем выступлении «большинство красных линий», а текст выступления «будто бы Порошенко написал».

    Политик подчеркнул, что важными остаются вопросы формата реализации «формулы Штайнмайера» и предложений Зеленского к проекту закона об особом статусе Донбасса.

    «Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти», — заключил Арьев.