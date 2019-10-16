Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке устроить голодомор

Украинский парламентарий Сергей Соболев заявил, что «вся история Украины и украинства — это борьба за землю». По его словам, во времена советской власти на Украине был голодомор, поскольку людям пришлось отдать свою землю в пользу колхозов. Поэтому депутат уверен, что история может повториться, если ввести предложенный партией Зеленского законопроект о продаже земель иностранным компаниям.

«Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю. Вы хотите так называемый рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?», — заявил Сергей Соболев.

Он добавил, что возможность свободной продажи земель отобьет у украинцев желание работать в поле. В результате, по словам депутата, это все закончится массовым голодом.