  • Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке устроить голодомор

    16 октября 2019, 19:12

    Анастасия Карпеева

    Депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев раскритиковал законопроект, разрешающий продажу украинских земель иностранным компаниям. Соответствующий документ внесла на рассмотрение партия лидера Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Украинский парламентарий Сергей Соболев заявил, что «вся история Украины и украинства — это борьба за землю». По его словам, во времена советской власти на Украине был голодомор, поскольку людям пришлось отдать свою землю в пользу колхозов. Поэтому депутат уверен, что история может повториться, если ввести предложенный партией Зеленского законопроект о продаже земель иностранным компаниям.

    «Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю. Вы хотите так называемый рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?», — заявил Сергей Соболев.

    Он добавил, что возможность свободной продажи земель отобьет у украинцев желание работать в поле. В результате, по словам депутата, это все закончится массовым голодом.