Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке госпереворота

Решения президента Украины Владимиры Зеленского в отношении конституционного суда страны жестко раскритиковал сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Рады Юрий Бойко. Эти решения он назвал попыткой госпереворота.

«На Украине идет попытка государственного переворота, который возглавляет сам гарант конституции, действующий президент. Увольнение судей без всяких на то оснований — это нарушение конституции» — сказал парламентарий в беседе с НСН, добавив, что в стране происходит политический кризис.

Действия украинского лидера, как отметил Бойко, могут привести к досрочным парламентским выборам.

Ранее стало известно, что Украина может потерять поддержку западных партнеров и безвизовый режим с Европой. Причиной станет продолжение конституационного кризиса в стране.

Накануне сообщалось, что в отношении судей Конституционного суда (КС) Украины, которые отменили ряд антикоррупционных норм, открыто уголовное дело по статье о захвате госвласти. Депутат Рады от «Голоса» Ярослав Юрчишин 29 октября подал заявление о правонарушениях. Именно по нему впоследствии завели дело.