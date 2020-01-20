Депутат Рады обвинил Зеленского в незнании истории Украины
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о переименовании улиц в интервью израильскому изданию Times of Israel. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на сайт «Обозреватель».
Зеленский заявил, что для переименования улиц необходимо найти персоналии, которые не вызывают у населения полярных мнений.
Вятрович заявил, что такая позиция говорит о незнании истории страны.
«То, что президент говорил в своем новогоднем послании об объединении на уровне шпротов и оливье, легко осуществить людям, у которых общие физиологические потребности, но вряд ли это объединение будет достаточным для того, чтобы построить нормальную сильную демократическую страну», — заявил парламентарий.
В новогоднем обращении украинского лидера прозвучали слова о том, что украинцам «надо быть единой страной каждый день», в которой «не важно, как называется улица, главное — она освещена и заасфальтирована».