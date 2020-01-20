Депутат Рады обвинил Зеленского в незнании истории Украины

Зеленский заявил, что для переименования улиц необходимо найти персоналии, которые не вызывают у населения полярных мнений.

Вятрович заявил, что такая позиция говорит о незнании истории страны.

«То, что президент говорил в своем новогоднем послании об объединении на уровне шпротов и оливье, легко осуществить людям, у которых общие физиологические потребности, но вряд ли это объединение будет достаточным для того, чтобы построить нормальную сильную демократическую страну», — заявил парламентарий.

В новогоднем обращении украинского лидера прозвучали слова о том, что украинцам «надо быть единой страной каждый день», в которой «не важно, как называется улица, главное — она освещена и заасфальтирована».