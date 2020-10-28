Депутат Рады обвинил Зеленского в незаинтересованности в мире в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский лжет, что хочет мира в Донбассе. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Депутат во время выступления в эфире телеканала «112 Украина» обрушился с критикой на политику Киева относительно ситуации на юго-востоке страны. Он считает, что Зеленский лжет по этой теме. Ведь президент не раз обещал мир в Донбассе, но его до сих пор нет. Никаких шагов для его достижения не предпринимается.

«Президент Зеленский врет. Ему мир [в Донбассе] не нужен», — считает Кузьмин.

Парламентарий противопоставил украинскому лидеру своего однопартийца Виктора Медведчука. Тот, по словам Кузьмина, делает намного больше для достижения мира.

Боевые действия на юго-востоке Украины начались в 2014 году, после того как часть Донецкой и Луганской областей заявила о своей независимости и образовании ДНР и ЛНР. Киев с таким раскладом оказался не согласен, и в регион пришли украинские силы. Зеленский во время своей предвыборной кампании обещал добиться мира в Донбассе.

В октябре президент Украины рассказывал, что правительство подготовит пакет законов о переходном периоде Донбасса и создании для него специальных экономических условий.