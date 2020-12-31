Депутат Рады обвинил Зеленского в надругательстве над украинцами

Украинского президента Владимира Зеленского в очередной раз подвергли критике. В Раде вспомнили фразу главы государства, отпущенную в разговоре с националистами в 2019 году.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» процитировал Зеленского, беседовавшего с противниками разведения войск в Донбассе. Тогда украинский лидер заявил, что он «не лох какой-то».

«Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох. Это абсолютная правда. Лохи мы», — заявил парламентарий.

Рабинович призвал «честно признаться себе» в допущенной ошибке тех, кто поверил в жизнь в новой стране.

«Он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — сказал политик. По его словам, в обещания нового лидера и его команды украинцы искренне верили. После того, как их надежды не оправдались, поддержка действующей власти начала падать.

Людям, которые пришли со сцены на политическую арену, добавил Рабинович, не хватило опыта и умений для управления страной. Депутат привел в пример ситуацию, когда Киев отказался закупать у России вакцину от коронавируса из-за политических соображений. При этом никакой другой препарат стране пока недоступен.