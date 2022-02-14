Депутат Рады обвинил Запад в развязывании войны против Украины

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад ведет войну против Украины. По словам политика, уже на следующей неделе экономику страны может ждать коллапс.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

По его мнению, действия западных стран в отношении Украины можно сравнить с ограничительными мерами. В частности, он упомянул рекомендации покинуть Украину иностранным гражданам и вывоз дипломатов. Помимо этого, Рабинович указал на уход инвесторов и прекращение воздушного сообщения.

«Это равно мощнейшим санкциям. Со следующей недели наша экономика может просто остановиться», — предупредил депутат.

МИД Литвы 14 февраля рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Украину. Тем, кто только собрался туда отправиться, посоветовали отказаться от поездки из-за возможных перебоев с авиасообщением.

Ранее с аналогичными призывами к своим согражданам на Украине обратились дипломаты США, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и ряда других стран.