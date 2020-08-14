Депутат Рады обвинил директора «Мотор Сичи» в уничтожении предприятия

Депутат Верховной Рады обвинил владельца завода «Мотор Сичи» в уничтожении компании. Александр Дубинский считает, что все началось с продажи акций компании китайским инвесторам.

Свое заявление замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский выложил на YouTube-канале. По словам Дубинского, почетный президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев продал завод китайцам за 100 миллионов долларов. А на вырученные деньги с продажи акций компании купил сыну остров в Италии.

Дубинский заявил, что после того, как Богуслаев получил деньги, СБУ заблокировал завод. Депутат отметил, что статья, по которой проходит Богуславев — диверсия. Его якобы обвиняют в госизмене, но все это создано для того, чтобы можно было заблокировать завод и больше не допускать в него представителей китайского менеджмента.

Александр Дубинский допустил, что у Богуслаева есть покровители в украинской правоохранительной системе, которые помогают ему выкачивать из завода деньги.

Ранее стало известно, что перед сделкой «Мотор Сичи» с Китаем помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был намерен сделать все возможное, чтобы она не состоялась. Позже в СМИ появилась информация о покупке сыном Богуслаева острова в Италии. Предварительная стоимость покупки — 10 миллионов евро.