Депутат Рады объявил о начале «возвращения» Кубани в состав Украины

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что внес на рассмотрение парламента объявление 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Он добавил, что это первый шаг по «возвращению региона» в состав Украины. Видео с обращением к избирателям депутат опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Гончаренко, в 1930-е годы на территории Северного Кавказа уничтожили около одного миллиона украинцев, а еще несколько десятков тысяч жителей станицы Краснодарского края выселили в Центральную Азию.

Заявления о праве Украины на Краснодарский край Гончаренко делает не в первый раз. В начале мая он отметил, что еще 100 лет назад на этих территориях использовался украинский язык. Но сам депутат все свои заявления делает исключительно по-русски.

В пресс-службе Краснодарского края на просьбу РБК прокомментировать слова украинского депутата отметили, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

«Украинской стороне стоило бы ориентироваться на мнение жителей региона, хотят ли они быть в составе Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

Также там вспомнили, что не в первый раз слышат подобные заявления из Киева. В пресс-службе напомнили, что такие же высказывания губернатор региона делал в 2020 году.