Депутат Рады объяснил страх возвращения Донбасса

Киев никогда не пойдет на такой шаг, так как это приведет к серьезным неблагоприятным для страны последствиям.

В первую очередь пострадает бюджет Украины, на который ляжет дополнительная финансовая нагрузка. Если регион вернется обратно, местным жителям нужно будет выплачивать пенсии за счет государства. Кроме того, властям придется выделить деньги на восстановление всей инфраструктуры после войны.

Помимо этого в дальнейшем предстоит найти тех, кто первым начал стрелять, отметил Мураев. В ходе расследования «станет очевидно, кто герой, а кто — военный», написал сайт «Утро.ру».

«Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — отметил депутат.

По его словам, властям Украины страшно говорить правду.

После установления виновных лиц последуют уголовные дела.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, почему власти агрессивно ведут себя в Донбассе. Они уверены, что не получат жесткий отпор.