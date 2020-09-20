Депутат Рады объяснил роль Украины в белорусских протестах

Белорусские активисты проходили подготовку на Украине, а потом начали устраивать протесты в Белоруссии. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

«Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух ‎цветных революций‎, в подготовке нынешнего „майдана"‎ в Белоруссии весьма существенна. То, что белорусские «‎активисты» в течение многих лет проходили подготовку в Украине, было известно давно», — приводятся слова депутата на сайте фракции.

По словам Загороднего, его поражает политика нынешней украинской власти. Он напомнил, что Минск всегда поддерживал Киев по ключевым вопросам, несмотря на пронатовские взгляды страны. Депутат подчеркнул, что поведение украинской власти вызывает у него только отвращение.

«Я прекрасно понимаю, что Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с Александром Лукашенко. Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой», — заключил Загородний.

Ранее оппозиция Белоруссии не раз заявляла, что не имеет никаких связей с Украиной. Массовые протесты в стране начались в начале августа. На президентских выборах выиграл Александр Лукашенко, получив поддержку более 80% избирателей, пишет журнал «Политэксперт». Несогласные с этим начали выходит на улицы, требуя его отставки.