Мир 20 марта 2024, 17:03 Депутат Рады объяснил, куда Франция хочет направить военных на Украине Депутат Гончаренко: Франция хочет направить войска в приграничные районы Украины Graigg Faggionato/Keystone Press Agency/globallookpress

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Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных», — сообщил парламентарий.

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По его словам, это позволит укрепить Восточное и Южное направления.

Также Франция рассматривает еще два варианта помощи украинским войскам. Первый заключается в том, чтобы создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на западе страны. Второй — разместить военных Франции в определенных районах Украины.

Отправка французского контингента на Украину была бы выгодна России. Уничтожение военных станет одной из приоритетных задач, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Президент Франции Эммануэль Макрон своей политикой ведет страну к суициду, подчеркнул лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал население выступить против этой перспективы, сообщили «Известия».