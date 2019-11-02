Депутат Рады назвал внешнеполитические провалы Зеленского

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко выступил с заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах. По мнению Гончаренко, Зеленский делает слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего Украина вскоре останется без транзита газа.

«На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», — приводит РИА «Новости» слова депутата Верховной рады.

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В частности, Гончаренко напомнил, что несколькими днями ранее Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» на ее территории в Балтийском море. Так последнее препятствие для реализации проекта было устранено.

Украина получает порядка трех миллиардов долларов ежегодно благодаря транзиту газа.

Кроме того, Гончаренко возмутился пассивности украинского президента в международных отношениях с Венгрией и Чехией, премьер и президент которых, как считает депутат Рады, симпатизируют России.