Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Украина — это колыбель фашизма в Европе. Будет неудивительно, если украинские власти сейчас действительно планируют очищение страны от русских. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram.

Он напомнил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал украинского лидера Владимира Зеленского первым национал-патриотом, который оказался у руля страны.

«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!» — написал парламентарий.

В начале июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, среди которых не указали русских. Нововведение поддержали 326 депутатов. Для его принятия нужно было минимум 226 голосов. Россия выразила протест в ПАСЕ против этого документа. Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что закон вычеркивает из истории Украины десятки миллионов русских людей. РФ поддержали представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии.