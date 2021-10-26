Депутат Рады назвал способ восстановить связи с Россией

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал, как Киев может наладить отношения с Москвой и Минском. Для более точного описания он использовал известную пословицу. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: „У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены“. Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» — процитировала «Газета.ru» слова Рабиновича.

Депутат считает, что украинские власти вместо закупки газа по европейским ценам должны налаживать прямые переговоры с Кремлем. По его словам, дороговизна энергоресурсов может стать причиной банкротства 70-75% всех предприятий в стране.