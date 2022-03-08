Специальная военная операция РФ по защите Донбасса — это возможность для Украины возродиться как цветущее государство. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, передал Теlеgrаm-канал РИА «Новости».

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины — это шанс для Незалежной, чтобы снова стать процветающей страной, по мнению нардепа.

Кива рассказал, что начиная с 2014 года, когда в результате переворота власть на Украине захватила хунта, все назначения в Незалежной согласуются через посольство США.

А нацизм на Украине уже стал доминирующей культурой в образовании, по наблюдениям Кивы.

Ранее депутат от фракции ОПЗЖ рассказал, что сотрудники СБУ похитили Юрия Дудку. Кива пояснил, что речь идет о политологе, офицере и патриоте, передавала газета «Известия».

Генпрокуратура Украины ранее заподозрила Киву в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконное обращение с оружием, сообщала «Газета.ru». Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала, что Киву объявят в международный розыск, затем арестуют, экстрадируют и отдадут под суд, писал RТ.