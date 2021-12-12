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    12 декабря 2021, 01:58

    Депутат Рады назвал безответственными слова Зеленского о референдуме по Донбассу

    Депутат Рады Совсун: слова Зеленского о референдуме по Донбассу являются безответственными

    Дарья Бунякова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об особом статусе Донбасса могут принять на референдуме. Депутат Верховной рады Инна Совсун назвала такие слова безответственными.

    Депутат Рады назвал безответственными слова Зеленского о референдуме по Донбассу

    «Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — сказала Совсун в эфире телеканала «Украина 24».

    Она добавила, что за 2,5 года своего президентства Зеленский так и не смог предложить какую-либо идею для урегулирования ситуации в Донбассе. По словам депутата Рады, жители страны все это время слышали от главы государства только разрозненные инициативы.

    Ранее президент Украины не исключил, что вопрос об особом статусе Донбасса будет решаться с помощью проведения всеукраинского референдума. Также он отметил, что подобным образом могут поступить с Крымом и прекращением военных действий в ДНР и ЛНД. Но Зеленский добавил, что пока время для проведения подобного волеизъявления народа еще не пришло.