Депутат Рады назвал безответственными слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об особом статусе Донбасса могут принять на референдуме. Депутат Верховной рады Инна Совсун назвала такие слова безответственными.

«Я и партия „Голос“ относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Это совершенно безответственно со стороны власти», — сказала Совсун в эфире телеканала «Украина 24».

Она добавила, что за 2,5 года своего президентства Зеленский так и не смог предложить какую-либо идею для урегулирования ситуации в Донбассе. По словам депутата Рады, жители страны все это время слышали от главы государства только разрозненные инициативы.

Ранее президент Украины не исключил, что вопрос об особом статусе Донбасса будет решаться с помощью проведения всеукраинского референдума. Также он отметил, что подобным образом могут поступить с Крымом и прекращением военных действий в ДНР и ЛНД. Но Зеленский добавил, что пока время для проведения подобного волеизъявления народа еще не пришло.