Депутат Рады Медведчук приехал отдыхать в Крым

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал с семьей в Крым. Там он намерен провести отпуск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Бабанин.

По данным «Укринформа», Медведчук въехал на полуостров в воскресенье, 2 августа, на автомобиле Mercedes. Вместе с депутатом была его жена, телеведущая Оксана Марченко, водитель и двое охранников.

Бабанин уточнил «Крым.Реалии», что Медведчук «находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму». По словам пресс-секретаря, депутат въехал через пункт пропуска «Армянск».

Медведчук уже отдыхал в Крыму, после того как полуостров присоединился к России. Во время интервью в 2018 году он говорил, что находится в данный момент в Крыму на отдыхе и приезжал туда годом ранее. Политик пояснял, что согласно украинским законам, Крым является территорией Украины, однако «де-факто это сегодня Россия».

Согласно декларации Медведчука за 2019 год, супруга депутата владеет домом и земельным участком в селе Оползневое под Ялтой. Более 50 соток земли она приобрела в 2007 году, дом — в 2013-м.