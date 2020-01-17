Депутат Рады лишился работы за переписку с проституткой

Глава комитета по внешней политике Богдан Яременко, попавшийся на переписке с проституткой во время заседания украинского парламента, был уволен с должности в результате голосования в Верховной раде.

Как сообщил «Интерфакс», его отставку поддержали 317 депутатов. Новым главой комитета назначен депутат от фракции «Слуга народа» Александр Мережко.

Журналисты поймали Яременко за перепиской с девушкой, когда он обсуждал с ней стоимость интимных услуг. Депутат интересовался условиями сделки, проститутка ответила, что час ее рабочего времени стоит 100 долларов, два часа — 150 долларов.

Сам глава комитета в соцсетях заявил, что это была провокация с его стороны. При этом Яременко женат, у него двое детей.

Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Антонина Славицкая заявила, что возмущение коллег вызвало даже не поведение Яременко, а череда вранья и оправданий.

«Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене», — сказала Славицкая.

Лидер фракции этой политической силы в Раде Давид Арахамия в интервью Liga.net сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был очень зол на Яременко и «был в шаге от того, чтобы лишить его мандата».

«Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция», — сказал Арахамия.