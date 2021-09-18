Госдеп США призвал Украину модернизировать энергетику и «не скулить», заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. По его мнению, Киеву уже прямым текстом говорят о том, что пора бы переключиться на внутренние проблемы страны.

Ранее с таким призывом выступил старший советник по энергетической безопасности госдепа Амос Хохштейн. По его словам, Украине надо сосредоточиться не на российском газопроводе, а на модернизации собственной энергетики.

«Нам уже четко говорят: „Забудьте, ‚Северный поток-2‘ — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать“», — сказал Кучеренко в эфире местного телеканала «НАШ».

Несколькими днями ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна продолжать «дружественное» давление на США и Германию после введения в эксплуатацию российского газопровода, так как это нужно для защиты национальных интересов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о создании специальной рабочей группы, которая займется противодействием рискам от «Северного потока — 2».