Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

Энергетическая катастрофа произойдет на Украине в течение двух-трех месяцев. Властям скоро придется покупать газ по рыночной стоимости, однако в бюджете это не заложено, предупредил в эфире телеканала «Наш» бывший министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ — 20 гривен за кубометр. У нас с вами пока что, семь-восемь гривен. Нам „Нафтогаз“ держит (цену — прим. ред.), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — заявил Кучеренко.

По словам депутата, Украина будет вынуждена покупать две трети от потребностей в голубом топливе по рыночной цене, что приведет к энергетической катастрофе.

В конце августа генеральный директор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил о том, что Украине необходимо продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года, не дожидаясь истечения срока контракта. Его объем, по словам Макогона, должен составлять не менее 45–50 миллиардов кубометров в год, как и сейчас.