Депутат Рады: Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

В открытии Крымского моста есть положительный момент для Украины — Кубань стала «ближе». Такое заявление сделал депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Знаете, есть во всем этом и позитивное. Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил Гончаренко в своем ролике на YouTube.

Свое видео депутат снимал, надев белую футболку с надписью «Кубань» на английском языке. При этом буквы «U» и «A» выделены цветами украинского флага.

В октябре Гончаренко заявил, что в Раде было создано межфракционное «объединение» «Кубань». Его целью стало — возвращение «в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Сам депутат стал во главе объединения и призвал «заполучить» Кубань, чтобы она вошла в сферу влияния Украины.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд выехал из Петербурга в Севастополь в тот же день, а 24 числа из Москвы отправился второй состав в Симферополь.