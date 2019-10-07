Депутат Рады: Киев может не признать итоги выборов в Донбассе

Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Это означает согласование решений по вопросам выборов в Донбассе, предоставления особого статуса ЛНР и ДНР, порядка отвода сил в Петровском и Золотом.

Депутат партии «Слуга народа» Богдан Яременко в интервью информационному агентству РБК-Украина не исключил, что Киев не признает итоги голосования в Донбассе.

«Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога», — объяснил украинский парламентарий.

По его словам, любые диалоги с представителями ДНР и ЛНР создают для Киева «огромные политические трудности». Яременко отметил, что власти Украины готовы говорить об «особом статусе» Донбасса в рамках децентрализации и увеличения полномочий местных общин, но не регионов или ДНР и ЛНР.