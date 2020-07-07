Депутат Рады и Порошенко поругались из-за поздравления Путина

В передаче «Свобода слова» депутат Верещук от пропрезидентской фракции «Слуга народа» неожиданно припомнила Порошенко его факт общения с Путиным.

«12 июня 2014 года вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это можно проверить», — высказалась Верещук.

Бывший президент подошел к депутату во время рекламной паузы и сказал, что она лжет. На это Верещук показала новость украинского канала «24», который ссылался на Дмитрия Пескова. Он сообщил, о телефонном разговоре между Путиным и Порошенко. Экс-президент заявил, что это не правда и обвинил депутата в «распространении российской пропаганды».

При этом на сайте Кремля есть сообщение, о телефонном разговоре между Путиным и Порошенко. Тогда действующий президент Украины действительно поздравил главу России с праздником.

Конфликт политиков в эфире украинского телевидения горячо обсуждают в соцсетях. Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко высказался на свое странице в Facebook.

«У меня простой вопрос: а зачем Порошенко звонил Путину именно в День России, 12 июня? Ни днем раньше, ни днем позже. Мне не удалось найти никаких следов опровержения от Порошенко или администрации президента факта поздравления, которые бы они делали в 2014 году», — написал в тексте поста депутат.